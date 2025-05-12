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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
11 мая, 17:14 • 25673 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

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Почти весна: какой будет погода в Украине в понедельник

Киев • УНН

 • 418 просмотра

По данным Укргидрометцентра, 11 мая в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.

Почти весна: какой будет погода в Украине в понедельник

В понедельник, 11 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди, ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. На высокогорье Карпат ... днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит 12-14° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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