Почти весна: какой будет погода в Украине в понедельник
Киев • УНН
По данным Укргидрометцентра, 11 мая в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.
В понедельник, 11 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди, ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. На высокогорье Карпат ... днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит 12-14° тепла.
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