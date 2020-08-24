Маас: для визначення, чи був отруєний Навальний, потрібно більше інформації

“У справі Навального відсутні багато фактів: медичні, а також, ймовірно, кримінологічні... Ми повинні дочекатися цих (фактів — ред.)”, — сказав Маас.

Як повідомляв УНН, опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню. Навальний перебував у російській лікарні у комі, його підключили до апарату штучного дихання. Його прессекретар Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера з РФ за кордон через стан його здоров’я, однак пізніше стало відомо, що члени сім’ї і соратники все ж можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.



22 серпня літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна. Фахівці берлінської клініки Charitе проводять детальну діагностику російського опозиціонера, якого до них доставили в комі.



