Маас: для визначення, чи був отруєний Навальний, потрібно більше інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Німеччині необхідно більше інформації про справу російського опозиційного політика Олексія Навального, перш ніж вона зможе сказати, чи був він отруєний, як стверджують його прихильники. Про це заявив у понеділок на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Гайко Маас, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У справі Навального відсутні багато фактів: медичні, а також, ймовірно, кримінологічні... Ми повинні дочекатися цих (фактів — ред.)”, — сказав Маас.
Як повідомляв УНН, опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню. Навальний перебував у російській лікарні у комі, його підключили до апарату штучного дихання. Його прессекретар Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно.
Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера з РФ за кордон через стан його здоров’я, однак пізніше стало відомо, що члени сім’ї і соратники все ж можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.
22 серпня літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна. Фахівці берлінської клініки Charitе проводять детальну діагностику російського опозиціонера, якого до них доставили в комі.