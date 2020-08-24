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Маас: для определения, был ли отравлен Навальный, нужно больше информации

Киев • УНН

 • 10329 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Германии необходимо больше информации о деле российского оппозиционного политика Алексея Навального, прежде чем она сможет сказать, был ли он отравлен, как утверждают его сторонники. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Киеве министр иностранных дел Хайко Маас, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Маас: для определения, был ли отравлен Навальный, нужно больше информации

"По делу Навального отсутствуют многие факты: медицинские, а также, вероятно, криминологически ... Мы должны дождаться этих (фактов - ред.)", - сказал Маас.

Как сообщал УНН, оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу. Навальный находился в российской больнице в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера из РФ за границу из-за состояния его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.

22 августа самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин. Специалисты берлинской клиники Charitе проводят детальную диагностику российского оппозиционера, которого к ним доставили в коме.

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