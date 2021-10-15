Ляшко заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне вакцинування від COVID-19

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“Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення”, — сказав Ляшко.

Довідка

Бустерна вакцина — це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Доповнення

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв у вересні, що в Україні поки не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19.



Орган охорони здоров’я ЄС заявив, що терміновості в бустерній вакцинації від COVID-19 немає.



Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом через 28 днів після другої дози.