Ляшко заявил, что в Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
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“Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или до полного курса прививки можно большему количеству взрослого населения”, — сказал Ляшко.
Справка
Бустерная вакцина — это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса.
Дополнение
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял в сентябре, что в Украине сейчас не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.
Орган здравоохранения ЕС заявил, что срочности в бустерной вакцинации от COVID-19 нет.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы.