"Локдаун вихідного дня": у столиці вже закрили низку закладів-порушників

"Було виявлено та зачинено заклади, зокрема, розважальний заклад "Львівська реберня" за адресою: пр. Павла Тичини, 2, розважальний заклад "Vodka Grill" за адресою: вул. Миколи Бажана, 1Е. Усі ці заклади працювали, нехтуючи заборону", - інформують у Держпродспоживслужбі.

За даними пресслужби, у результаті співробітниками ГУ Держпродспоживслужби у Києві на посадових осіб закладів "Львівська реберня" та "Vodka Grill" було складено протоколи за ст. 44-3 Адміністративного Кодексу України.

"Усі заклади зачинили", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, за даними МВС України, за результатами перевірки понад 80 столичних закладів на предмет дотримання "карантину вихідного дня", правоохоронці склали вісім протоколів та відкрили одне кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.