"Локдаун выходного дня": в столице уже закрыли ряд заведений-нарушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В столице ряд заведений нарушили карантинные требования, введенные для предотвращения распространения пандемии COVID-19. В результате, учреждения-нарушители были закрыты, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Киева, передает УНН.
"Было выявлено и закрыто заведения, в частности, развлекательное заведение "Львовская реберня" по адресу: пр. Павла Тычины, 2, развлекательное заведение "Vodka Grill" по адресу: ул. Николая Бажана, 1Е. Все эти заведения работали, пренебрегая запретом", - информируют в Госпродпотребслужбе.
По данным пресс-службы, в результате сотрудниками ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве на должностных лиц учреждений "Львовской реберни" и "Vodka Grill" были составлены протоколы по ст. 44-3 Административного Кодекса Украины.
"Все заведения закрыли", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, по данным МВД Украины, по результатам проверки более 80 столичных заведений на предмет соблюдения "карантина выходного дня", правоохранители составили восемь протоколов и открыли одно уголовное производство.
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.
В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.