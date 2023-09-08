Літаки Великої Британії охороняють українські кораблі від нападу росіян в акваторії Чорного моря після зриву зернової угоди — The telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Королівські літаки Великої Британії впродовж останніх тижнів патрулюють над Чорним морем, аби стримати росіян від атак по вантажних кораблях, що перевозять зерно з України. Про це пише британське видання The telegraph, передає УНН.
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“Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження та рекогносцировку для спостереження за діяльністю росії в Чорному морі... У рамках цих операцій зі спостереження літаки Королівських ВПС здійснюють польоти над цим районом, щоб стримати росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах транспортування зерна”, — цитує The telegraph заяву Даунінг-стріт.
Деталі
Міністерство оборони Великої Британії запровадили патрулювання своєї авіації над Чорним морем після того, як Москва почала атакувати зернову інфраструктуру в липні, коли вона скасувала угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.
Британці наголошують, що зерно з Чорноморського регіону життєво важливе для подолання голоду в країнах з низьким рівнем доходу.
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Нагадаємо
7 вересня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що російська авіація здійснює обльоти острова Зміїний та акваторії Чорного моря. Гуменюк відзначила, що це може бути загрозою для гуманітарних коридорів, які пропонуються для евакуації суден з українських портів.
Раніше Уряд Великої Британії анонсував, що їхні військові та служби безпеки стежитимуть за Чорним морем на постійній основі. А також британці пообіцяли виділити 3 мільйони фунтів стерлінгів на фінансування ініціативи президента Володимира Зеленського “Зерно з України”.
Контекст
Російський диктатор володимир путін після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до “зернової угоди”, яку зірвала в липні. Російська сторона також зазначила, що вийшла з угоди через те, що Україна нібито відмовилася відновити аміакопровід, який пролягає з центральної росії до Чорного моря.
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Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, мала на меті пом’якшити глобальну продовольчу кризу, дозволивши безпечно експортувати українське зерно, заблоковане війною рф проти України. Її кілька разів продовжували, але фактично угода перестала працювати з 17 липня. росія заявляє, що умови для її продовження нібито не виконані.