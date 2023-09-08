Самолеты Великобритании охраняют украинские корабли от нападения россиян в акватории Черного моря после срыва зерновой сделки - The telegraph

Цитата

“Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам транспортировки зерна”, — цитирует The telegraph заявление Даунинг-стрит.

Детали

Министерство обороны Великобритании ввели патрулирование своей авиации над Черным морем после того, как Москва начала атаковать зерновую инфраструктуру в июле, когда она отменила соглашение, которое позволяло Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

Британцы отмечают, что зерно из Черноморского региона жизненно важно для преодоления голода в странах с низким уровнем дохода.

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Напомним

7 сентября спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российская авиация осуществляет облеты острова Змеиный и акватории Черного моря. Гуменюк отметила, что это может быть угрозой для гуманитарных коридоров, которые предлагаются для эвакуации судов из украинских портов.

Ранее Правительство Великобритании анонсировало, что их военные и службы безопасности будут следить за Черным морем на постоянной основе. А также британцы пообещали выделить 3 миллиона фунтов стерлингов на финансирование инициативы президента Владимира Зеленского “Зерно из Украины”.

Контекст

Российский диктатор владимир путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к “зерновой сделке”, которую сорвала в июле. Российская сторона также отметила, что вышла из соглашения из-за того, что Украина якобы отказалась восстановить аммиакопровод, который пролегает из центральной россии к Черному морю.

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Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, имело целью смягчить глобальный продовольственный кризис, позволив безопасно экспортировать украинское зерно, заблокированное войной РФ против Украины. Его несколько раз продлевали, но фактически соглашение перестало работать с 17 июля. россия заявляет, что условия для его продления якобы не выполнены.