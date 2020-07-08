Лісові пожежі на Луганщині: у лікарню потрапили ще двоє людей

"Сьогодні до місцевої лікарні Новоайдарського району госпіталізували ще двох людей, жінку та дитину. Також сьогодні вже виписали з цієї лікарні двох жінок та двох дітей. Наразі в лікарні перебуває 25 осіб, з яких 16 діти", - повідомив Лисянський.

Також він зазначив, що у Сєвєродонецьку у місцевій лікарні перебуває сім осіб (двох осіб перевели з реанімації до травматології), п’ятеро з яких вчора потрапили в ДТП у зоні пожежи.

Раніше було відомо про 27 госпіталізованих.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.