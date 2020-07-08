Лесные пожары в Луганской области: в больницу попали еще два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на 10:30 среды в больнице в Новоайдарском районе Луганской области, где бушует лесной пожар, находится 16 детей и 9 взрослых - еще двух человек госпитализировали сегодня. А в Северодонецке госпитализированы семь человек. Об этом сообщил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в местную больницу Новоайдарского района госпитализировали еще двух людей, женщину и ребенка. Также сегодня уже выписали из этой больницы двух женщин и двух детей. Сейчас в больнице находятся 25 человек, из которых 16 дети", - сообщил Лисянский.
Также он отметил, что в Северодонецке в местной больнице находится семь человек (двух человек перевели из реанимации в травматологию), пятеро из которых вчера попали в ДТП в зоне пожара.
Ранее было известно о 27 госпитализированных.
Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.
Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.