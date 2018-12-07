Лікарів, які вимагали хабар у бійця АТО, просять арештувати на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Столична прокуратура просить Оболонський районний суд Києва обрати голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ, підозрюваних у вимаганні та отриманні 1,5 тис. дол. хабара від учасника АТО, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі понад 2 млн грн. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
“Прокурор КМП № 5 Володимир Вербановський просить Оболонський райсуд столиці обрати обом фігурантам (голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою застави у понад 2 млн гривень кожному”, — написала Максимець.
З її слів, суд оголосить рішення сто воно голови Центру завтра, 8 грудня, о 10 годині.
Водночас, засідання стосовно обрання запобіжного заходу лікарю-експерту слухатиметься сьогодні ввечері.
Нагадаємо, 6 грудня у Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі.
За даними прокуратури, зловмисники вимагали 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця за встановлення йому групи інвалідності. У ході бойових чоловік отримав важку травму ноги.
Підозрюваних у корупції затримано на робочому місці після одержання 42,5 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.