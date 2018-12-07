Лікарів, які вимагали хабар у бійця АТО, просять арештувати на 2 місяці

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Столична прокуратура просить Оболонський районний суд Києва обрати голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ, підозрюваних у вимаганні та отриманні 1,5 тис. дол. хабара від учасника АТО, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі понад 2 млн грн. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.