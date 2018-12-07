Врачей, которые требовали взятку у бойца АТО, просят арестовать на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Столичная прокуратура просит Оболонский районный суд Киева выбрать голове Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, подозреваемым в вымогательстве и получении 1,5 тыс. долл. взятки от участника АТО, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в сумме более 2 млн грн. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
“Прокурор КГП № 5 Владимир Вербановский просит Оболонский райсуд столицы выбрать обоим фигурантам (председателю Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой залога в более 2 млн гривен каждому”, — написала Максимец.
По ее словам, суд объявит решение относительно председателя Центра завтра, 8 декабря, в 10:00.
В то же время, заседание по избранию меры пресечения врачу-эксперту будет слушаться сегодня вечером.
Напомним, 6 декабря в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки в участника боевых действий на Донбассе.
По данным прокуратуры, злоумышленники требовали 1,5 тысячи долларов у военнослужащего за установление ему группы инвалидности. В ходе боевых действий мужчина получил тяжелую травму ноги.
Подозреваемых в коррупции задержали на рабочем месте после получения 42 500 гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.