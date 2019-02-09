Лікарі розповіли про стан здоров'я Трампа

"Поки звіти і рекомендації доопрацьовуються, я радий повідомити, що у президента Сполучених Штатів дуже гарне здоров'я, і ​​я очікую, що він залишиться у такому стані на час свого президентства і після нього", - написав Конлі в заяві.

Лікар додав, що обстеження зайняло "приблизно чотири години" і не вимагало анестезії.

У минулому році Трамп отримав блискучу оцінку здоров'я від свого тодішнього лікаря контр-адмірала Ронні Джексона. Джексон навіть пожартував, що Трамп "може дожити до 200 років", якщо поліпшить свою дієту.

Але джерела повідомили CNN, що через рік Трамп вніс лише незначні зміни у свою дієту і режим тренувань.

"Президент отримав план дієти і фізичних вправ в минулому році після щорічного медичного огляду, але президент визнає, що не дотримувався його неухильно", - сказав офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі.

У заяві Конлі немає інформації про які-небудь медичні процедури, проведені під час обстеження Трампа.

Нагадаємо, суд у США визнав неконституційною реформу охорони здоров'я Обами.