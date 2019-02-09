Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Врач американського президента, доктор Шон Конли после медицинского осмотра Дональда Трампа в военном госпитале Уолтера Рида в пятницу объявил, что у президента США "очень хорошее здоровье". Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
"Пока отчеты и рекомендации дорабатываются, я рад сообщить, что у президента Соединенных Штатов очень хорошее здоровье, и я ожидаю, что он останется в таком состоянии на время своего президентства и после него", - написал Конли в заявлении.
Врач добавил, что обследование заняло "примерно четыре часа" и не потребовало анестезии.
В прошлом году Трамп получил блестящую оценку здоровья от своего тогдашнего врача контр-адмирала Ронни Джексона. Джексон даже пошутил, что Трамп "может дожить до 200 лет", если улучшит свою диету.
Но источники сообщили CNN, что через год Трамп внес лишь незначительные изменения в свою диету и режим тренировок.
"Президент получил план диеты и физических упражнений в прошлом году после ежегодного медицинского осмотра, но президент признает, что не следовал ему неукоснительно", - сказал официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.
В заявлении Конли не говорится о каких-либо медицинских процедурах, проведенных во время обследования Трампа.
Напомним, суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы.