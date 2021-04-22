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Лікарі просять Навального припинити голодування, бо бояться смерті пацієнта

Лікарі просять Навального припинити голодування, бо бояться смерті пацієнта

Київ • УНН

 • 20922 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Цивільні лікарі, які лікували Олексія Навального на волі, звернулися до політика з проханням припинити голодування, адже це небезпечно для його життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Медіазону”.

Деталі

Навальний оголосив голодування 23 дня тому, вимагаючи допустити до нього в колонію незалежних медиків. Лікарі, які оглядали його на волі написали заяву, де кажуть, що “подальше голодування може завдати істотної шкоди здоров’ю Навального і може привести до самого сумного результату — до смерті”, а тому просять його поки що погодитися на компроміс — огляд іншими фахівцями з громадянської лікарні у Володимирі.

Медики заявляють, що подальше голодування може завдати істотної шкоди здоров’ю Олексія Навального і може призвести до смерті з огляду на симптоми ниркової недостатності, важку неврологічну симптоматику та важку гіпонатріємію.

Цитата

“Ми розуміємо: якщо голодування буде далі продовжуватися навіть мінімальний час, на жаль, нам незабаром не буде кого. Таким чином, ми, як лікарі, звертаємося до Олексія Навального і просимо негайно припинити голодування для збереження життя і здоров’я, і ​​вважаємо факт допуску до нього цивільних лікарів, проведення об’єктивних досліджень і консиліумів достатнім для цього. Ми також продовжуємо наполягати на допуск нас як незалежних лікарів до Олексія Навального та якнайшвидшу госпіталізацію нашого пацієнта в багатопрофільний стаціонар Москви. Тільки там, з огляду на складність його стану з огляду на ураження нервової системи отруйною речовиною, йому може бути наданий належний догляд і медична допомога”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо

З 31 березня опозиціонер голодує на знак протесту проти недопуску до нього лікарів. 5 квітня стало відомо про переведення Навального в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою.

Соратники, медики та адвокати політика неодноразово вказували на погіршення стану його здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну. 

21 квітня в містах Росії пройшли акції на підтримку Олексія Навального. В ході акції затримали щонайменше 1,6 тисяч осіб. 

Світові діячі культури закликали Росію надати медичну допомогу Олексію Навальному. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію під час проведення дебатів в четвер, в якій закликала російський уряд звільнити Олексія Навального до 7 червня 2021 році, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу.

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