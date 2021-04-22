Врачи просят Навального прекратить голодовку, потому что боятся смерти пациента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Гражданские врачи, которые лечили Алексея Навального на свободе, обратились к политику с просьбой прекратить голодовку, ведь это опасно для его жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Медиазону”.
Детали
Навальный объявил голодовку 23 дня назад, требуя допустить к нему в колонию независимых медиков. Врачи, которые осматривали его на свободе написали заявление, где говорится, что “дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному результату — к смерти”, а потому просят его пока согласиться на компромисс — обзор другими специалистами с гражданской больницы во Владимире.
Медики заявляют, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Алексея Навального и может привести к смерти учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелой неврологическую симптоматику и тяжелую гипонатриемию.
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“Мы понимаем, что если голодание будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам скоро не будет кого. Таким образом, мы, как врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья, и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого. Мы также продолжаем настаивать на допуск нас как независимых врачей к Алексею Навальному и скорейшую госпитализацию нашего пациента в многопрофильный стационар Москвы. Только там, учитывая сложность его положения из поражения нервной системы ядовитым веществом, ему может быть предоставлен надлежащий уход и медицинская помощь ”, - говорится в заявлении.
Напомним
С 31 марта оппозиционер голодает в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.
Соратники, медики и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки из-за лишения сна.
21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. В ходе акции задержали по меньшей мере 1600 человек.
Мировые деятели культуры призвали Россию оказать медицинскую помощь Алексею Навальному.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию во время проведения дебатов в четверг, в которой призвала российское правительство освободить Алексея Навального до 7 июня 2021 году, а также предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.