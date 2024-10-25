Лікарі допомогли обвинуваченому в замаху на вбивство депутату уникнути військової служби та виїхати з країни

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9904 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24716 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43314 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79300 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65412 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78069 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93455 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87274 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176823 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101160 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14487 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22174 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8542 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5880 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 4742 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24706 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176820 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333165 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266663 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43320 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17771 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22922 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28642 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49482 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Лікарі допомогли обвинуваченому в замаху на вбивство депутату уникнути військової служби та виїхати з країни

Київ • УНН

 • 15266 перегляди

Чотирьом лікарям на Вінничині повідомили про підозру за незаконне оформлення непридатності до служби депутату. Підозрюваний, якого звинувачують у замаху на вбивство, зміг втекти за кордон.

Лікарі допомогли обвинуваченому в замаху на вбивство депутату уникнути військової служби та виїхати з країни

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом лікарям на Вінничині, які незаконно оформили непридатність до служби колишньому місцевому депутату. Завдяки цьому, депутат, який до того ж обвинувачується в організації замаху на вбивство, втік за кордон. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) отримали голова військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директор та два лікарі КНП "Жмеринський МЦ ПМСД"

Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. 

зЗазначається, що таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Військовий посадовець на Львівщині вимагав 8 тис. доларів за бронювання від мобілізації25.10.24, 15:36 • 14107 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Генеральний прокурор України
Україна
Вінниця
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57