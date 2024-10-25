Лікарі допомогли обвинуваченому в замаху на вбивство депутату уникнути військової служби та виїхати з країни
Київ • УНН
Чотирьом лікарям на Вінничині повідомили про підозру за незаконне оформлення непридатності до служби депутату. Підозрюваний, якого звинувачують у замаху на вбивство, зміг втекти за кордон.
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом лікарям на Вінничині, які незаконно оформили непридатність до служби колишньому місцевому депутату. Завдяки цьому, депутат, який до того ж обвинувачується в організації замаху на вбивство, втік за кордон. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) отримали голова військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директор та два лікарі КНП "Жмеринський МЦ ПМСД"
Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).
За даними слідства, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни
зЗазначається, що таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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