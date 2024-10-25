Врачи помогли обвиняемому в покушении на убийство депутату избежать военной службы и выехать из страны

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Четырем врачам в Винницкой области сообщили о подозрении за незаконное оформление непригодности к службе депутату. Подозреваемый, которого обвиняют в покушении на убийство, смог сбежать за границу.

Правоохранители сообщили о подозрении четырем врачам в Винницкой области, которые незаконно оформили непригодность к службе бывшему местному депутату. Благодаря этому, депутат, который к тому же обвиняется в организации покушения на убийство, сбежал за границу. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) получили председатель военно-врачебной комиссии Жмеринского РТЦК и СП, директор и два врача КНП "Жмеринский МЦ ПМСП"

Кроме того, бывшему депутату Жмеринского городского совета сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих ложные сведения о наличии у экс-депутата заболевания. Это стало основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета и предоставляло ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора. 

Отмечается, что такое решение могло позволить сбежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета, который обвиняется в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Обвинительный акт в отношении него в мае направлен в суд.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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