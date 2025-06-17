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Лікар, який постачав кетамін Меттью Перрі, визнав свою провину

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Доктор Сальвадор Пласенсія визнав провину за чотирма пунктами звинувачення у справі щодо смерті Меттью Перрі. Він поставляв актору кетамін до його смерті у жовтні 2023 року.

Лікар, який постачав кетамін Меттью Перрі, визнав свою провину

Доктор Сальвадор Пласенсія погодився визнати провину за чотирма пунктами обвинувачення у справі, пов’язаній зі смертю актора Меттью Перрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Угода про визнання вини була оприлюднена у п’ятницю в окружному суді Лос-Анджелеса. Згідно з її умовами, Пласенсія визнає провину за чотирма пунктами звинувачення у незаконному розповсюдженні контрольованої речовини – кетаміну. Інші сім пунктів, включно з обвинуваченнями у фальсифікації документів, буде знято.

Згідно з матеріалами справи, Пласенсія поставив Перрі понад 20 флаконів кетаміну, кетамінові льодяники та шприци протягом декількох тижнів до смерті актора у жовтні 2023 року. Він також інструктував помічника актора, як вводити препарат.

Подорож Меттью Перрі почалась із недобросовісних лікарів, які зловживали довірою, бо бачили в ньому джерело прибутку, і завершилася у вуличних наркодилерів, які продавали йому кетамін в немаркованих флаконах

- заявила Адміністратор Управління з боротьби з наркотиками США Енн Мілгрем.

У судових документах зазначено, що Пласенсія та інший лікар – Марк Чавес – листувалися щодо гонорару від Перрі.

Цікаво, скільки цей ідіот заплатить 

- написав Пласенсія.

Сподіваюся, ти візьмеш з нього тисячу. Хай платить готівкою, - відповів Чавес.

Додатково

У справі загалом фігурують п’ятеро осіб, включаючи лікарів Пласенсію та Чавеса, помічника Перрі Кеннета Івамасу та Джасвін Сангу – відому у певних колах під псевдонімом "Кетамінова королева". Вона – єдина, хто не визнав провину. Її судовий процес призначено на серпень 2025 року.

Довідка

Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі", помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. За даними токсикологічного звіту, причиною смерті стало отруєння кетаміном, що призвело до зупинки дихання під час сну.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Меттью Перрі (актор)
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