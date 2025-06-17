Врач, поставлявший кетамин Мэттью Перри, признал свою вину

Доктор Сальвадор Пласенсия согласился признать вину по четырем пунктам обвинения по делу, связанному со смертью актера Мэттью Перри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Соглашение о признании вины было обнародовано в пятницу в окружном суде Лос-Анджелеса. Согласно его условиям, Пласенсия признает вину по четырем пунктам обвинения в незаконном распространении контролируемого вещества – кетамина. Остальные семь пунктов, включая обвинения в фальсификации документов, будут сняты.

Согласно материалам дела, Пласенсия поставил Перри более 20 флаконов кетамина, кетаминовые леденцы и шприцы в течение нескольких недель до смерти актера в октябре 2023 года. Он также инструктировал помощника актера, как вводить препарат.

Путешествие Мэттью Перри началось с недобросовестных врачей, которые злоупотребляли доверием, потому что видели в нем источник прибыли, и завершилось у уличных наркодилеров, которые продавали ему кетамин в немаркированных флаконах - заявила Администратор Управления по борьбе с наркотиками США Энн Милгрем.

В судебных документах указано, что Пласенсия и другой врач – Марк Чавес – переписывались относительно гонорара от Перри.

Интересно, сколько этот идиот заплатит - написал Пласенсия.

Надеюсь, ты возьмешь с него тысячу. Пусть платит наличными, - ответил Чавес.

Дополнительно

В деле в общей сложности фигурируют пять человек, включая врачей Пласенсию и Чавеса, помощника Перри Кеннета Ивамасу и Джасвин Сангу – известную в определенных кругах под псевдонимом "Кетаминовая королева". Она – единственная, кто не признал вину. Ее судебный процесс назначен на август 2025 года.

Справка

Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья", умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По данным токсикологического отчета, причиной смерти стало отравление кетамином, что привело к остановке дыхания во время сна.