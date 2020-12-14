Лідер SaveФОП про масштабну акцію протесту 15 грудня: 8 тисяч - “мертвому припарка”

“Я критично відношуся до цієї ініціативи (виплати 8 тисяч гривень ФОПам на час локдауну — ред.), як і більшість моїх колег. Тому, рух SaveФОП сьогодні ж розпочав протестні дії під Верховною Радою. “Вартові податкового Майдану”, “SaveФОП” та “ПРАВО на ПРАЦЮ” зайняли площу Конституції. Завтра в нас відбудеться всеукраїнський мітинг, продовження “податкового Майдану”. Ми будемо вимагати не компенсації, не дотації, а вимагатимемо право на працю, право на підприємницьку діяльність. Єдина можливість покриття витрат для бізнесу — можливість працювати. Для підприємця дохід — це його заробітна плата. Вибачте, 8 тисяч гривень — “як мертвому припарка”, це щоб не здохнути з голоду. Бо це реалії, які є. Це не підтримка для бізнесу, це скоріше підтримка для працездатного населення, яке зайняте в підприємців”, - зазначив Доротич.

Також лідер руху “SaveФОП” заявив, що підприємці, які погодилися на виплату 8 тисяч гривень теж братимуть участь у мітингу.

“Люди отримають, але будуть далі бороти за право на працю.

Нагадаємо, відсьогодні, з 14 грудня, портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження, послугою вже встигли скористатися понад 5 тисяч осіб.

Станом на 17:00 вже понад 30 тисяч українців подали заявки на "карантинні" 8 тис. грн.



Додамо, що раніше під стінами Верховної Ради декілька тижнів тривали мітинги підприємців, які не були згодні з рішенням парламенту, який відмовив у скасуванні введення обов’язкового використання касових апаратів.