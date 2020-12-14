Лидер SaveФОП о масштабной акции протеста 15 декабря: 8 тысяч - "мертвому припарка"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59270 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 95709 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 169481 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 174662 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 380591 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222024 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495283 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348519 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229359 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251347 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 77660 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 65282 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 17675 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28245 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 37398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 135105 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123299 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212346 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 380591 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495283 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28716 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36209 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43888 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73563 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95108 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Лидер SaveФОП о масштабной акции протеста 15 декабря: 8 тысяч - "мертвому припарка"

Киев • УНН

 • 19189 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Активисты движения "SaveФОП", которые уже несколько недель по разным причинам проводят акции протеста в центре Киева, завтра, 15 декабря, будут требовать отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил лидер "SaveФОП" Сергей Доротич, передает корреспондент УНН.

Лидер SaveФОП о масштабной акции протеста 15 декабря: 8 тысяч - "мертвому припарка"

“Я критически отношусь к этой инициативе (выплате 8000 гривен ФОПам на время локдауна — ред.), как и большинство моих коллег. Поэтому, движение SaveФОП сегодня же начало протестные действия под Верховной Радой. „Стражи налогового Майдана“, „SaveФОП“ и „Право на труд“ заняли площадь Конституции. Завтра у нас состоится всеукраинский митинг, продолжение „налогового Майдана“. Мы будем требовать не компенсации, не дотации, а требовать право на труд, право на предпринимательскую деятельность. Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса — возможность работать. Для предпринимателя доход — это его заработная плата. Простите, 8000 гривен — „как мертвому припарка“, это чтобы не сдохнуть с голоду. Потому что это реалии, которые есть. Это не поддержка для бизнеса, это скорее поддержка для трудоспособного населения, занятого у предпринимателей”, — отметил Доротич.

Также лидер движения “SaveФОП” заявил, что предприниматели, которые согласились на выплату 8 тысяч гривен тоже будут участвовать в митинге.

“Люди получат, но будут дальше бороться за право на труд.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, услугой уже успели воспользоваться более 5000 человек.

По состоянию на 17:00 уже более 30 тыс. украинцев подали заявки на “карантинные” 8 тыс. грн.

Добавим, что ранее под стенами Верховной Рады несколько недель продолжались митинги предпринимателей , которые не согласны с решением парламента, который отказал в отмене введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52