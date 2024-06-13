Лідер Китаю пообіцяв, що не буде продавати зброю росії - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що під час телефонної розмови президент Китаю Сі Цзіньпін запевнив його, що Китай не продаватиме зброю Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін запевнив його, що Китай не продаватиме зброю рф. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.
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"Перш за все, у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння росії. Це по-перше. Подивимося. Якщо він чесна людина, він не буде цього робити, тому що він дав мені слово
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