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Лідер Китаю пообіцяв, що не буде продавати зброю росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 49043 перегляди

Зеленський заявив, що під час телефонної розмови президент Китаю Сі Цзіньпін запевнив його, що Китай не продаватиме зброю Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін запевнив його, що Китай не продаватиме зброю рф. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.

Деталі

"Перш за все, у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння росії. Це по-перше. Подивимося. Якщо він чесна людина, він не буде цього робити, тому що він дав мені слово

сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки передаватимуть наявні системи ППО Patriot Україні в пріоритетному порядку, і тільки після цього США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань іншим країнам-замовникам.

Захист енергетичних об’єктів та посилення ППО обговорили міністр енергетики та представниця президента США13.06.24, 17:30 • 106110 переглядiв

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