Лидер Китая пообещал, что не будет продавать оружие россии - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что во время телефонного разговора президент Китая Си Цзиньпин заверил его, что Китай не будет продавать оружие России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Китая Си Цзиньпин заверил его, что Китай не будет продавать оружие рф. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.
Детали
"Прежде всего, у меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он сказал, что он не будет продавать никакого вооружения россии. Это во-первых. Посмотрим. Если он честный человек, он не будет этого делать, потому что он дал мне слово
Напомним,
Соединенные Штаты Америки будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого США будут переходить к выполнению своих обязательств другим странам-заказчикам.
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