Лидер Китая пообещал, что не будет продавать оружие россии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Китая Си Цзиньпин заверил его, что Китай не будет продавать оружие рф. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

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"Прежде всего, у меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он сказал, что он не будет продавать никакого вооружения россии. Это во-первых. Посмотрим. Если он честный человек, он не будет этого делать, потому что он дал мне слово сказал Зеленский.

Напомним,

Соединенные Штаты Америки будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого США будут переходить к выполнению своих обязательств другим странам-заказчикам.

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США