Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

На автодорозі Київ - Чоп несподівано помітили лебедине сімейство: дорослих птахів із малечею. Завдяки небайдужим водіям і їхній миттєвій реакції пташина родина безпечно перетнула дорогу. Про це пише УНН із посиланням на допис першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

На автодорозі Київ — Чоп, де щодня проходять усі авто, просто посеред дороги опинилася маленька лебедина родинf. Дорослі птахи поважно крокували попереду, а за ними — пухнаста малеча - зазначено у дописі.

Правоохоронець додав, що помітивши лебедів на узбіччі, патрульні миттєво зупинили рух транспорту та забезпечили безпечний супровід птахів через проїзд частину.

Кожен заслуговує на безпечну дорогу додому, навіть якщо це озеро неподалік - додав Білошицький.

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