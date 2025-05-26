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Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

Киев • УНН

 • 3186 просмотра

На автодороге Киев-Чоп заметили лебединое семейство. Неравнодушные водители и патрульные обеспечили безопасный переход птиц через дорогу.

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

На автодороге Киев - Чоп неожиданно заметили лебединое семейство: взрослых птиц с малышами. Благодаря неравнодушным водителям и их мгновенной реакции птичья семья безопасно пересекла дорогу. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

На автодороге Киев — Чоп, где ежедневно проходят все авто, прямо посреди дороги оказалась маленькая лебединая семья. Взрослые птицы важно шагали впереди, а за ними — пушистые малыши 

- отмечено в сообщении.

Правоохранитель добавил, что заметив лебедей на обочине, патрульные мгновенно остановили движение транспорта и обеспечили безопасное сопровождение птиц через проезд часть.

Каждый заслуживает безопасную дорогу домой, даже если это озеро неподалеку 

- добавил Белошицкий.

Утиный патруль: киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на столичных дорогах12.05.25, 19:05 • 8080 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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