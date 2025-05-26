Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

На автодороге Киев - Чоп неожиданно заметили лебединое семейство: взрослых птиц с малышами. Благодаря неравнодушным водителям и их мгновенной реакции птичья семья безопасно пересекла дорогу. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

На автодороге Киев — Чоп, где ежедневно проходят все авто, прямо посреди дороги оказалась маленькая лебединая семья. Взрослые птицы важно шагали впереди, а за ними — пушистые малыши - отмечено в сообщении.

Правоохранитель добавил, что заметив лебедей на обочине, патрульные мгновенно остановили движение транспорта и обеспечили безопасное сопровождение птиц через проезд часть.

Каждый заслуживает безопасную дорогу домой, даже если это озеро неподалеку - добавил Белошицкий.

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