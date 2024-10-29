"Лавра в смартфоні": у Києві презентували застосунок з віртуальними квест-місіями

У Києві презентували новий застосунок з віртуальними квест-місіями по Києво-Печерській лаврі. Цифрова подорож охоплює три ключові етапи розвитку Лаври: княжі часи, литовсько-козацьку епоху та новітній час. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Керівник проєкту, директор ТОВ "Фріджен" Юрій Галушка наголосив на важливості оцифрування культурних об’єктів задля збереження та популяризації національних цінностей.

Ми повинні відкривати Лавру не лише для тих людей, які можуть прийти фізично, а й для тих, які потребують інклюзивних продуктів, для українців за кордоном, для міжнародних партнерів