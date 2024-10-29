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"Лавра в смартфоні": у Києві презентували застосунок з віртуальними квест-місіями

Київ • УНН

 • 27136 перегляди

Презентовано новий застосунок для віртуальних подорожей Києво-Печерською лаврою з 12 квест-місіями. Додаток охоплює три історичні періоди та розповідає про 12 видатних особистостей через інтерактивні завдання.

"Лавра в смартфоні": у Києві презентували застосунок з віртуальними квест-місіями

У Києві презентували новий застосунок з віртуальними квест-місіями по Києво-Печерській лаврі.  Цифрова подорож охоплює три ключові етапи розвитку Лаври: княжі часи, литовсько-козацьку епоху та новітній час. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Керівник проєкту, директор ТОВ "Фріджен" Юрій Галушка наголосив на важливості оцифрування культурних об’єктів задля збереження та популяризації національних цінностей.

Ми повинні відкривати Лавру не лише для тих людей, які можуть прийти фізично, а й для тих, які потребують інклюзивних продуктів, для українців за кордоном, для міжнародних партнерів

 - зазначила заступниця генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Світлана Котляревська.

Віртуальні квест-місії містять три ключові історичні періоди розвитку Києво-Печерської лаври: княжі часи, литовсько-козацька епоха та новітній час.

Повідомляється, що кожен з цих періодів супроводжується інтерактивними розповідями про 12 видатних особистостей, зокрема про Нестора Літописця, Аліпія Печерського, Іллю Муровця. Проєкт охоплює 12 квест-місій, кожна з яких складається з 10 точок, що знайомлять з історією та культурною спадщиною Києво-Печерської лаври.

Інструкція, як мандрувати Лаврою віртуально:

1. Завантажити мобільний додаток freegenGO за посиланням для IOS чи для Android.

2. Знайти період, який вас зацікавив, у розділі  "Новини

3. Обрати маршрут згідно з напрямом: "Віра", "Воля", "Розум" або "Творчість" та почати досліджувати.

4. Або відсканувати qr-код прямо на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" та мандрувати  з провідником віртуального світу. 

Штучний інтелект з’ясував, що приховує одна з найвідоміших картин Рафаеля27.10.24, 15:03 • 22332 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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