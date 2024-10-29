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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Лавра в смартфоне": в Киеве презентовали приложение с виртуальными квест-миссиями

"Лавра в смартфоне": в Киеве презентовали приложение с виртуальными квест-миссиями

Киев  •  УНН

19:09 • 6436 просмотра

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Представлено новое приложение для виртуальных путешествий по Киево-Печерской лавре с 12 квест-миссиями. Приложение охватывает три исторических периода и рассказывает о 12 выдающихся личностях через интерактивные задания.

В Киеве презентовали новое приложение с виртуальными квест-миссиями по Киево-Печерской лавре.  Цифровое путешествие охватывает три ключевых этапа развития Лавры: княжеские времена, литовско-казацкую эпоху и новейшее время. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Руководитель проекта, директор ООО «Фриджен» Юрий Галушка отметил важность оцифровки культурных объектов для сохранения и популяризации национальных ценностей.

Мы должны открывать Лавру не только для тех людей, которые могут прийти физически, но и для тех, которые нуждаются в инклюзивных продуктах, для украинцев за рубежом, для международных партнеров

 - отметила заместитель генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская.

Виртуальные квест-миссии содержат три ключевых исторических периода развития Киево-Печерской лавры: княжеские времена, литовско-казацкая эпоха и новейшее время.

Сообщается, что каждый из этих периодов сопровождается интерактивными рассказами о 12 выдающихся личностях, в частности о Несторе Летописце, Алипии Печерском, Илье Муровце. Проект охватывает 12 квест-миссий, каждая из которых состоит из 10 точек, знакомящих с историей и культурным наследием Киево-Печерской лавры.

Инструкция, как путешествовать по Лавре виртуально:

1. Скачать мобильное приложение freegenGO по ссылке для IOS или для Android.

2. Найти интересующий вас период в разделе  «Новости» 

3. Выбрать маршрут согласно направлению: «Вера», „Воля“, „Разум“ или „Творчество“ и начать исследовать.

4. Или отсканировать qr-код прямо на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» и путешествовать  с проводником виртуального мира. 

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