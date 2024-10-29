"Лавра в смартфоне": в Киеве презентовали приложение с виртуальными квест-миссиями
Киев • УНН
Представлено новое приложение для виртуальных путешествий по Киево-Печерской лавре с 12 квест-миссиями. Приложение охватывает три исторических периода и рассказывает о 12 выдающихся личностях через интерактивные задания.
В Киеве презентовали новое приложение с виртуальными квест-миссиями по Киево-Печерской лавре. Цифровое путешествие охватывает три ключевых этапа развития Лавры: княжеские времена, литовско-казацкую эпоху и новейшее время. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Руководитель проекта, директор ООО «Фриджен» Юрий Галушка отметил важность оцифровки культурных объектов для сохранения и популяризации национальных ценностей.
Мы должны открывать Лавру не только для тех людей, которые могут прийти физически, но и для тех, которые нуждаются в инклюзивных продуктах, для украинцев за рубежом, для международных партнеров
Виртуальные квест-миссии содержат три ключевых исторических периода развития Киево-Печерской лавры: княжеские времена, литовско-казацкая эпоха и новейшее время.
Сообщается, что каждый из этих периодов сопровождается интерактивными рассказами о 12 выдающихся личностях, в частности о Несторе Летописце, Алипии Печерском, Илье Муровце. Проект охватывает 12 квест-миссий, каждая из которых состоит из 10 точек, знакомящих с историей и культурным наследием Киево-Печерской лавры.
Инструкция, как путешествовать по Лавре виртуально:
1. Скачать мобильное приложение freegenGO по ссылке для IOS или для Android.
2. Найти интересующий вас период в разделе «Новости»
3. Выбрать маршрут согласно направлению: «Вера», „Воля“, „Разум“ или „Творчество“ и начать исследовать.
4. Или отсканировать qr-код прямо на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» и путешествовать с проводником виртуального мира.
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