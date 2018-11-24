Латвія підтримує прагнення України вступити до ЄС та НАТО

“Латвія буде підтримувати український шлях до Європейського Союзу і до НАТО. Ми чекаємо на вас. Але вам ще доведеться зробити багато реформ”, — наголосив він.

На його думку, угода про асоціацію з ЄС і безвізовий режим є “дуже потужними інструментами просування і поглиблення не тільки двосторонніх відносин України та Латвії, а також відносин з іншими друзями України у Європі”.

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Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.

Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.