Латвія підтримує прагнення України вступити до ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Латвія підтримує прагнення України стати членами Європейського Союзу та НАТО. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.
“Латвія буде підтримувати український шлях до Європейського Союзу і до НАТО. Ми чекаємо на вас. Але вам ще доведеться зробити багато реформ”, — наголосив він.
На його думку, угода про асоціацію з ЄС і безвізовий режим є “дуже потужними інструментами просування і поглиблення не тільки двосторонніх відносин України та Латвії, а також відносин з іншими друзями України у Європі”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Словаччини: Україну чекають в ЄС і НАТО
Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.