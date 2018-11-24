Латвия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Латвия поддерживает стремление Украины стать членами Европейского Союза и НАТО. Об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Латвия будет поддерживать украинский путь в Европейский Союз и НАТО. Мы ждем вас. Но вам еще предстоит сделать много реформ", - подчеркнул он.
По его мнению, соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовый режим есть "очень мощным инструментом продвижения и углубления не только двусторонних отношений Украины и Латвии, а также отношений с другими друзьями Украины в Европе".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Словакии: Украину ждут в ЕС и НАТО
Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуска аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.