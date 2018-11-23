Президент Словаччини: Україну чекають в ЄС і НАТО

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Завдання Словаччини, як доброго сусіда, полягає у тому, щоб говорити про те, що в Європейському союзі і в НАТО, ми всі чекаємо, що Україна стане складовою Європи. Про це сьогодні сказав президент Словаччини Андрей Кіска на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.