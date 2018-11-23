Президент Словаччини: Україну чекають в ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Завдання Словаччини, як доброго сусіда, полягає у тому, щоб говорити про те, що в Європейському союзі і в НАТО, ми всі чекаємо, що Україна стане складовою Європи. Про це сьогодні сказав президент Словаччини Андрей Кіска на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Я бачу завдання Словаччини, як доброго сусіда, говорити про те і наголошувати на тому, що ми в Європейському союзі, в НАТО, ми всі чекаємо, що Україна стане частиною, складовою нашої Європи”, — сказав президент.
Він зазначив, що процес реформ є складним, болючим, але дуже важливо роз’яснити всім громадянам України, що такі зміни необхідні.
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“Ми в ЄС дійсно дуже чекаємо, що в такому проекті ми нарешті будемо разом з вами, бо для Словаччини цей проект приніс великий прогрес”, - заявив Кіска.
Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС.
Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.