Порошенко назвав терміни вступу до ЄС

"Я точно впевнений, що дата залежить у тому числі від вас… Коли ми всі разом об’єднаємось, і будемо наполегливо працювати для того, щоб змінити країну, у них не залишиться іншого виходу, бо не може бути повноцінної Європи і повноцінного ЄС без України. Так само, як і не може бути Російської імперії без України", - заявив Порошенко, відповідаючи на запитання про терміни щодо членства України в ЄС.

У першому випадку Україна є суверенною самостійною державою з європейськими цінностями, в другому Україні була заготовлено роль колонії при імперській столиці, додав він.

"Я твердо переконаний, що, об’єднавши зусилля, скажу так – це не питання десятиріч, а питання років щодо нашого членства", - заявив Президент.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Угоду про асоціацію з ЄС Януковича вмовляли підписати голови 27 країн.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну часту. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торгових положень розпочалося з 1 січня 2016 року.

Напередодні Верховна Рада підтримала курс на ЄС і НАТО.