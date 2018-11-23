Президент Словакии: Украину ждут в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Задача Словакии, как доброго соседа, заключается в том, чтобы говорить о том, что в Европейском союзе и в НАТО, мы все ждем, что Украина станет составной частью Европы. Об этом сказал президент Словакии Андрей Киска на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Я вижу задачу Словакии, как доброго соседа, говорить о том и делать акцент на том, что мы в Европейском союзе, в НАТО, мы все ждем, что Украина станет составляющей частью нашей Европы", - сказал президент.
Он отметил, что процесс реформ является сложным, болезненным, но очень важно разъяснить всем гражданам Украины, что такие изменения необходимы.
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"Мы в ЕС действительно очень ждем, что в таком проекте мы наконец будем вместе с вами, потому что для Словакии этот проект принес большой прогресс", - заявил Киска.
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины.