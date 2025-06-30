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Китайський виробник акумуляторів для електромобілів інвестує 1,2 млрд доларів у новий завод у Малайзії

Київ • УНН

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Провідний китайський виробник акумуляторів для електромобілів Eve Energy збудує свій другий завод у Малайзії вартістю $1,2 млрд, фінансуючи проєкт за кошти від запланованого лістингу в Гонконзі. Підприємство вироблятиме акумулятори для систем накопичення енергії, розширюючи глобальну присутність компанії.

Китайський виробник акумуляторів для електромобілів інвестує 1,2 млрд доларів у новий завод у Малайзії

Провідний китайський виробник акумуляторів для електромобілів Eve Energy побудує другий завод у Малайзії вартістю 1,2 мільярда доларів, профінансувавши проєкт за рахунок  коштів від запланованого лістингу на біржі в Гонконзі. Завод у Кулімі вироблятиме акумулятори для систем накопичення енергії та стане частиною стратегії компанії з розширення присутності на глобальному ринку, зокрема в Південно-Східній Азії. Про це пише SCMP передає УНН.

Деталі

Китайська компанія Eve Energy, один із найбільших виробників акумуляторів для електромобілів, збудує новий завод у Малайзії за 1,2 мільярда доларів США. Проєкт буде профінансований завдяки коштам, залученим від майбутнього лістингу на фондовій біржі в Гонконгу. Це вже другий завод Eve у Малайзії.

Нове підприємство розміститься в місті Кулім, штат Кедах, на півночі країни. Будівництво триватиме до двох з половиною років. На заводі виготовлятимуть акумулятори для систем накопичення енергії — саме цей сегмент ринку швидко зростає. Потужності виробництва поки що не розголошуються.

Компанія, акції якої вже котируються в Шеньжені, планує залучити фінансування не тільки через біржу, а й коштом кредитів. У Eve зазначають, що "проєкт стимулюватиме розширення закордонного бізнесу компанії та задовольнить зростаючий світовий попит на накопичення енергії".

Завод, за їхніми оцінками, допоможе пом’якшити ризики, що виникають через загострення міжнародних торгівельних суперечностей, та стимулюватиме зростання нашого бізнесу.

Рішення про запуск будівництва ще має схвалити влада Китаю та Малайзії. Інформацію про підготовку до IPO компанія підтвердила 9 червня.

Eve планує вийти на біржу Гонконгу, щоб активніше розвивати бізнес за кордоном. Деталі розміщення поки що опрацьовуються.

За даними SNE Research, станом на перші чотири місяці 2025 року Eve займала 2,7% світового ринку акумуляторів для електромобілів.

У 2024 році її чистий прибуток становив 3,2 мільярда юанів (на 14,8% більше, ніж торік), а виручка трохи знизилася - на 0,4%, до 48,6 мільярда юанів

 - зазначає видання.

Сьогодні шість із десяти найбільших виробників акумуляторів - китайські компанії. Вони контролюють майже 70% глобального ринку, хоча переважна частина продукції досі продається всередині країни.

Акумулятори китайського виробництва користуються великим попитом у всьому світі завдяки своїй перевазі у виробничій вартості. Південно-Східна Азія є ключовим ринком, де вони прагнуть збільшити потужності

- сказав Девіс Чжан, старший керівник компанії Suzhou Hazardtex.

Чжан додає, що китайські виробники роблять ставку на літій-залізофосфатну технологію. Її виробництво приблизно на 30% дешевше, ніж у традиційної нікель-кобальт-марганцевої технології, яка популярна за межами Китаю.

Доповнення

Перший завод Eve у Кулімі вже працює - він випускає акумулятори для електроінструментів та електровелосипедів. Новий проєкт має значно розширити присутність компанії в регіоні.

Завдяки виходу на біржу Eve приєднується до низки китайських компаній, які прагнуть залучити іноземні інвестиції. Серед них - автовиробники Chery та Seres, виробники компонентів для "розумних" авто, як-от Hesai (лідарами) і Pony.ai (автономне водіння).

Для порівняння: найбільший виробник акумуляторів у світі - CATL - нещодавно залучив 5,22 мільярда доларів під час IPO в Гонконгу. Це стало найбільшим публічним розміщенням 2025 року. У компанії заявили, що направлять ці кошти на будівництво нових заводів за межами Китаю - закордонні ринки вже формують третину їхнього доходу.

Акції Xiaomi б'ють рекорди після успіху нового позашляховика, конкурента Tesla27.06.25, 14:02 • 2180 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Малайзія
Китайська Народна Республіка
Tesla
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