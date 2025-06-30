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Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей инвестирует $1,2 млрд в новый завод в Малайзии

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Ведущий китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Eve Energy построит свой второй завод в Малайзии стоимостью $1,2 млрд, финансируя проект за счет средств от запланированного листинга в Гонконге. Предприятие будет производить аккумуляторы для систем накопления энергии, расширяя глобальное присутствие компании.

Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей инвестирует $1,2 млрд в новый завод в Малайзии

Ведущий китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Eve Energy построит второй завод в Малайзии стоимостью $1,2 млрд, профинансировав проект за счет средств от запланированного листинга на бирже в Гонконге. Завод в Кулиме будет производить аккумуляторы для систем накопления энергии и станет частью стратегии компании по расширению присутствия на глобальном рынке, в частности в Юго-Восточной Азии. Об этом пишет SCMP, передает УНН.

Подробности

Китайская компания Eve Energy, один из крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей, построит новый завод в Малайзии за 1,2 миллиарда долларов США. Проект будет профинансирован за счет средств, привлеченных от будущего листинга на фондовой бирже в Гонконге. Это уже второй завод Eve в Малайзии.

Новое предприятие разместится в городе Кулим, штат Кедах, на севере страны. Строительство продлится до двух с половиной лет. На заводе будут производить аккумуляторы для систем накопления энергии — именно этот сегмент рынка быстро растет. Мощности производства пока не разглашаются.

Компания, акции которой уже котируются в Шэньчжэне, планирует привлечь финансирование не только через биржу, но и за счет кредитов. В Eve отмечают, что "проект будет стимулировать расширение зарубежного бизнеса компании и удовлетворит растущий мировой спрос на накопление энергии".

Завод, по их оценкам, поможет смягчить риски, возникающие из-за обострения международных торговых споров, и будет стимулировать рост нашего бизнеса.

Решение о запуске строительства еще должно быть одобрено властями Китая и Малайзии. Информацию о подготовке к IPO компания подтвердила 9 июня.

Eve планирует выйти на биржу Гонконга, чтобы активнее развивать бизнес за рубежом. Детали размещения пока прорабатываются.

По данным SNE Research, по состоянию на первые четыре месяца 2025 года Eve занимала 2,7% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей.

В 2024 году ее чистая прибыль составила 3,2 миллиарда юаней (на 14,8% больше, чем в прошлом году), а выручка немного снизилась - на 0,4%, до 48,6 миллиарда юаней

- отмечает издание.

Сегодня шесть из десяти крупнейших производителей аккумуляторов - китайские компании. Они контролируют почти 70% глобального рынка, хотя подавляющая часть продукции до сих пор продается внутри страны.

Аккумуляторы китайского производства пользуются большим спросом во всем мире благодаря своему преимуществу в производственной стоимости. Юго-Восточная Азия является ключевым рынком, где они стремятся увеличить мощности

- сказал Дэвис Чжан, старший руководитель компании Suzhou Hazardtex.

Чжан добавляет, что китайские производители делают ставку на литий-железофосфатную технологию. Ее производство примерно на 30% дешевле, чем у традиционной никель-кобальт-марганцевой технологии, которая популярна за пределами Китая.

Дополнение

Первый завод Eve в Кулиме уже работает - он выпускает аккумуляторы для электроинструментов и электровелосипедов. Новый проект должен значительно расширить присутствие компании в регионе.

Благодаря выходу на биржу Eve присоединяется к ряду китайских компаний, которые стремятся привлечь иностранные инвестиции. Среди них - автопроизводители Chery и Seres, производители компонентов для "умных" авто, такие как Hesai (лидары) и Pony.ai (автономное вождение).

Для сравнения: крупнейший производитель аккумуляторов в мире - CATL - недавно привлек 5,22 миллиарда долларов во время IPO в Гонконге. Это стало крупнейшим публичным размещением 2025 года. В компании заявили, что направят эти средства на строительство новых заводов за пределами Китая - зарубежные рынки уже формируют треть их дохода.

Акции Xiaomi бьют рекорды после успеха нового внедорожника, конкурента Tesla27.06.25, 14:02 • 2184 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Малайзия
Китай
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