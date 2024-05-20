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Китай запровадив санкції проти трьох компаній США через постачання озброєнь Тайваню

Китай запровадив санкції проти трьох компаній США через постачання озброєнь Тайваню

Київ • УНН

 • 32058 перегляди

Китай накладає санкції на три американські компанії - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security - за продаж зброї Тайваню, забороняє їм торгувати з Китаєм і інвестувати в нього, а їхнім керівникам забороняє в'їзд до країни.

Міністерство комерції КНР внесло до списку ненадійних організацій три американські компанії за продаж озброєнь Тайваню. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті відомства, передає УНН.

Деталі

Обмежувальні заходи вводяться проти General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а також Boeing Defense, Space & Security "з метою захисту суверенітету, безпеки та інтересів розвитку країни", поінформувало міністерство.

Компанії "беруть участь у продажу зброї на Тайвані", уточнило відомство. Їм заборонено займатися торгівлею з Китаєм, а також здійснювати нові інвестиції у країні. Керівникам компаній заборонено в'їзд до КНР.

Мінкомерції заявило, що Boeing Defense, Space & Security має сплатити штраф, що вдвічі перевищує суму контрактів на продаж озброєнь Тайваню.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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