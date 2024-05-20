Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню
Китай накладывает санкции на три американские компании - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security - за продажу оружия Тайваню, запрещает им торговать с Китаем и инвестировать в него, а их руководителям запрещает въезд в страну.
Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана
Турецкий беспилотник, возможно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.
В Москве вспыхнул масштабный пожар
Крупный пожар вспыхнул в торгово-офисном здании в московском районе Соколиная Гора на площади 1200 квадратных метров, но пожарные локализовали пламя, жертв и пострадавших нет.
На Львовщине сработала ПВО - ОВА
Во Львовской области действуют силы противовоздушной обороны для противодействия потенциальным вражеским целям и атакам беспилотников, сообщает председатель областной военной администрации и командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки
Россия перебросила треть своих стратегических бомбардировщиков, включая 12 самолетов Ту-95МС и 13 Ту-22М3, на аэродром Оленя в Мурманской области, согласно спутниковым снимкам, проанализированным аналитиками Defense Express.
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали
Европейский Союз выводит весь персонал из своей военной тренировочной миссии EUTM в Мали, что знаменует собой завершение миссии, которая с 2013 года подготовила более 20 000 военнослужащих Вооруженных сил Мали.
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси
Турция направила в Иран 32 спасателя и транспортные средства для помощи в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана, по просьбе иранской стороны.
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси
Европейская комиссия активирует свою спутниковую картографическую систему Copernicus, чтобы помочь в поисках пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси после того, как Иран обратился за помощью.
Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят
Российские беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими регионами Украины, что вызвало воздушную тревогу.
СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль
Корабль ВМФ России "Циклон" с крылатыми ракетами "Калибр", вероятно, был атакован вблизи Севастополя в Крыму.