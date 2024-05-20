Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает УНН.

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Ограничительные меры вводятся против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security "с целью защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны", проинформировало министерство.

Компании "участвуют в продаже оружия на Тайване", уточнило ведомство. Им запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в стране. Руководителям компаний запрещен въезд в КНР.

Минкоммерции заявило, что Boeing Defense, Space & Security должен уплатить штраф, вдвое превышающий сумму контрактов на продажу вооружений Тайваню.

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