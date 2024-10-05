"Кит-шпигун" Хвалдимир помер від бактеріальної інфекції: правоохоронці не знайшла слідів убивства
Київ • УНН
Білий кит Хвалдимир, знайдений мертвим біля берегів Норвегії, помер від бактеріальної інфекції. Причиною могла стати рана в роті від застряглої палиці, слідів убивства не виявлено.
"Кит-шпигун" на прізвисько Хвалдимир, якого наприкінці серпня знайшли мертвим біля берегів Норвегії, найімовірніше, помер від бактеріальної інфекції. Можлива причина — рани в роті від застряглої палиці. Про це повідомили у поліція південно-західної Норвегії, пише УНН.
Деталі
За даними експертів, причиною зараження могла стати рана в роті тварини, викликана застряглою паличкою. На тілі кита не було виявлено вогнепальних поранень, тому розслідування не буде розпочате.
Зазначається, що 31 серпня 2024 року білого кита знайшли мертвим. Після цього Фіскальне управління Норвегії доручило проведення обдукації, щоб встановити причину смерті. Водночас було залучено поліцію, адже з’явилися підозри щодо можливого незаконного вбивства кита, на основі заяв від організацій NOAH та OneWhale.
Згідно з фінальною доповіддю від Ветеринарного інституту, основною причиною смерті Хвалдимира була бактеріальна інфекція. Вважається, що інфекція могла виникнути через рани в роті, спричинені стороннім предметом (можливо, паличкою), яка застрягла в його щелепі. Це також могло вплинути на його здатність до живлення, що підвищило ризик інфекції.
Після ретельного дослідження, яке включало рентген грудної клітини та голови, жодних ознак того, що кит був застрелений, не виявлено. Поліція підтвердила, що на тілі Хвалдимира були поверхневі рани, але їх пояснюють як пошкодження, спричинені птахами. Через відсутність доказів незаконного вбивства, поліція закрила справу.
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