"Кит-шпигун" Хвалдимир помер від бактеріальної інфекції: правоохоронці не знайшла слідів убивства

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55715 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107397 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145986 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120098 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112065 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115186 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142003 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75397 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83812 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178815 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
92 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 30113 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 40033 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22514 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 19298 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 17238 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145983 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142003 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178813 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517321 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33747 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33451 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35558 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59363 перегляди
Актуальне
"Кит-шпигун" Хвалдимир помер від бактеріальної інфекції: правоохоронці не знайшла слідів убивства

"Кит-шпигун" Хвалдимир помер від бактеріальної інфекції: правоохоронці не знайшла слідів убивства

Київ • УНН

 • 18313 перегляди

Білий кит Хвалдимир, знайдений мертвим біля берегів Норвегії, помер від бактеріальної інфекції. Причиною могла стати рана в роті від застряглої палиці, слідів убивства не виявлено.

"Кит-шпигун" на прізвисько Хвалдимир, якого наприкінці серпня знайшли мертвим біля берегів Норвегії, найімовірніше, помер від бактеріальної інфекції. Можлива причина — рани в роті від застряглої палиці. Про це повідомили у поліція південно-західної Норвегії, пише УНН.

Деталі

За даними експертів, причиною зараження могла стати рана в роті тварини, викликана застряглою паличкою. На тілі кита не було виявлено вогнепальних поранень, тому розслідування не буде розпочате.

Зазначається, що 31 серпня 2024 року білого кита знайшли мертвим. Після цього Фіскальне управління Норвегії доручило проведення обдукації, щоб встановити причину смерті. Водночас було залучено поліцію, адже з’явилися підозри щодо можливого незаконного вбивства кита, на основі заяв від організацій NOAH та OneWhale.

Згідно з фінальною доповіддю від Ветеринарного інституту, основною причиною смерті Хвалдимира була бактеріальна інфекція. Вважається, що інфекція могла виникнути через рани в роті, спричинені стороннім предметом (можливо, паличкою), яка застрягла в його щелепі. Це також могло вплинути на його здатність до живлення, що підвищило ризик інфекції.

Після ретельного дослідження, яке включало рентген грудної клітини та голови, жодних ознак того, що кит був застрелений, не виявлено. Поліція підтвердила, що на тілі Хвалдимира були поверхневі рани, але їх пояснюють як пошкодження, спричинені птахами. Через відсутність доказів незаконного вбивства, поліція закрила справу.

Нагадаємо

У травні 2023 білуга в упряжі з'явилась біля берегів Швеції. Вчені припустили, що тварина може виявитися шпигуном, навченим російським військово-морським флотом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
shvetsiiaШвеція
norvehiiaНорвегія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,063.10