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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Кит-шпион" Хвалдымир умер от бактериальной инфекции: правоохранители не нашли следов убийства

"Кит-шпион" Хвалдымир умер от бактериальной инфекции: правоохранители не нашли следов убийства

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 23:12  •  664 просмотра

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Белый кит Хвалдимир, найденный мертвым у берегов Норвегии, умер от бактериальной инфекции. Причиной могла стать рана во рту от застрявшей палки, следов убийства не обнаружено.

"Кит-шпион" по кличке Хвалдимир, которого в конце августа нашли мертвым у берегов Норвегии, скорее всего, умер от бактериальной инфекции. Возможная причина - раны во рту от застрявшей палки. Об этом сообщили в полиция юго-западной Норвегии, пишет УНН.

Детали

По данным экспертов, причиной заражения могла стать рана во рту животного, вызванная застрявшей палочкой. На теле кита не было обнаружено огнестрельных ранений, поэтому расследование не будет начато.

Отмечается, что 31 августа 2024 года белого кита нашли мертвым. После этого Фискальное управление Норвегии поручило проведение обдукации, чтобы установить причину смерти. В то же время была привлечена полиция, ведь появились подозрения относительно возможного незаконного убийства кита, на основе заявлений от организаций NOAH и OneWhale.

Согласно финальному докладу от Ветеринарного института, основной причиной смерти Хвалдимира была бактериальная инфекция. Считается, что инфекция могла возникнуть из-за ран во рту, вызванных инородным предметом (возможно, палочкой), которая застряла в его челюсти. Это также могло повлиять на его способность к питанию, что повысило риск инфекции.

После тщательного исследования, которое включало рентген грудной клетки и головы, никаких признаков того, что кит был застрелен, не обнаружено. Полиция подтвердила, что на теле Хвалдимира были поверхностные раны, но их объясняют как повреждения, вызванные птицами. Из-за отсутствия доказательств незаконного убийства, полиция закрыла дело.

Напомним

В мае 2023 года белуга в упряжке появилась у берегов Швеции. Ученые предположили, что животное может оказаться шпионом, обученным российским военно-морским флотом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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