Київщина розширюватиме співпрацю із французьким бізнесом: Кравченко повідомив деталі
Київ • УНН
Начальник Київської ОВА зустрівся з представниками посольства Франції та 20 французьких компаній. Обговорено збільшення інвестицій, відбудову регіону та реалізацію спільних проєктів.
Співпраця з французьким бізнесом обговорювалася під час зустрічі начальника Київської ОВА Руслана Кравченка із представниками Посольства Франції в Україні та 20 відомих французьких підприємств. Зокрема Medef International, Аlstom, Amarante International, Brifrance, Constructions 3D, DMS Imaging та іншими, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
За даними ОВА, сторони обговорили питання збільшення інвестицій в економіку регіону.
Наразі Київщина входить пʼятірку регіонів-лідерів, привабливих для бізнесу. Російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 700 суб’єктів господарювання. Але область не тільки нівелює збитки, завдані окупацією, а й розвиває та відкриває нові бізнеси.
Стабільно зростає кількість нових підприємств. На сьогодні їх вже понад 220 тисяч. За обсягом прямих і капітальних інвестицій Київщина входить до трійки лідерів.
"Всім інвесторам завжди говорю – ми готові створювати і створюємо найкомфортніші умови для розвитку бізнесу, в тому числі зрозумілі правила гри та дієві антикорупційні заходи. Тому запропонував французьким компаніям активніше відкривати свої філіали саме на Київщині. Допомогу з нашого боку – гарантую", – підкреслив Кравченко.
Під час зустрічі заступник голови місії Посольства Франції в Україні Себастьєн Сюрен зауважив, що Франція послідовно підтримуватиме Україну, як в її боротьбі за незалежність, так і у повоєнній відбудові та розвитку економіки. Він зазначив, що вже реалізуються низка проєктів з відновлення інфраструктури.
Також під час зустрічі було обговорено найбільші потреби області, а також проєкти, які вже можуть бути реалізовані у регіоні під час відбудови Київщини. Зокрема, постачання будівельних матеріалів для облаштування сховищ, захисту енергетичної інфраструктури, спецобладнання для тепло- та електростанцій, встановлення енергоефективного вуличного освітлення тощо.
"Тож спільно працюватимемо над реалізацією та розширенням переліку конкретних проєктів. Подякував народу, бізнесу та владі Франції за допомогу у боротьбі з російським окупантом та відновленні України", – підвів підсумок начальник Київської ОВА.