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Киевщина будет расширять сотрудничество с французским бизнесом: Кравченко сообщил детали

Киевщина будет расширять сотрудничество с французским бизнесом: Кравченко сообщил детали

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8 октября 2024, 15:06  •  5715 просмотра

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Начальник Киевской ОВА встретился с представителями посольства Франции и 20 французских компаний. Обсуждалось увеличение инвестиций, восстановление региона и реализацию совместных проектов.

Сотрудничество с французским бизнесом обсуждалось во время встречи начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко с представителями Посольства Франции в Украине и 20 известных французских предприятий. В частности Medef International, Аlstom, Amarante International, Brifrance, Constructions 3D, DMS Imaging и другими, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

По данным ОВА, стороны обсудили вопросы увеличения инвестиций в экономику региона.

Сейчас Киевщина входит в пятерку регионов-лидеров, привлекательных для бизнеса. Российские оккупанты разрушили и повредили более 700 субъектов хозяйствования. Но область не только нивелирует убытки, нанесенные оккупацией, но и развивает и открывает новые бизнесы.

Стабильно растет количество новых предприятий. На сегодняшний день их уже более 220 тысяч. По объему прямых и капитальных инвестиций Киевщина входит в тройку лидеров.

"Всем инвесторам всегда говорю - мы готовы создавать и создаем комфортные условия для развития бизнеса, в том числе понятные правила игры и действенные антикоррупционные меры. Поэтому предложил французским компаниям активнее открывать свои филиалы именно на Киевщине. Помощь с нашей стороны - гарантирую", - подчеркнул Кравченко.

Во время встречи заместитель главы миссии Посольства Франции в Украине Себастьен Сюрен отметил, что Франция последовательно будет поддерживать Украину, как в ее борьбе за независимость, так и в послевоенном восстановлении и развитии экономики. Он отметил, что уже реализуются ряд проектов по восстановлению инфраструктуры.

Также во время встречи были обсуждены наибольшие потребности области, а также проекты, которые уже могут быть реализованы в регионе во время восстановления Киевщины. В частности, поставки строительных материалов для обустройства хранилищ, защиты энергетической инфраструктуры, спецоборудования для тепло- и электростанций, установка энергоэффективного уличного освещения и тому подобное.

"Поэтому совместно будем работать над реализацией и расширением перечня конкретных проектов. Поблагодарил народ, бизнес и власти Франции за помощь в борьбе с российским оккупантом и восстановлении Украины", - подвел итог начальник Киевской ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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