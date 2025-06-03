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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4412 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Киян попередили про негоду: очікуються гроза, град та шквали

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У другій половині дня 3 червня у Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грозу, град та шквал 15-20 м/с.

Киян попередили про негоду: очікуються гроза, град та шквали

У Києві жителів попередили про погіршення погодних умов - очікується гроза, град та шквал, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

"Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, у другій половині дня зі збереженням до кінця доби 3 червня, очікується гроза, град та шквал 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Погодні умови, попередили у ДСНС, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Холодний фронт зумовить грози та град, але скоро літня погода повернеться - синоптик03.06.25, 11:38 • 2850 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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