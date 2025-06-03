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Киевлян предупредили о непогоде: ожидаются гроза, град и шквалы

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Во второй половине дня 3 июня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозу, град и шквал 15-20 м/с.

Киевлян предупредили о непогоде: ожидаются гроза, град и шквалы

В Киеве жителей предупредили об ухудшении погодных условий - ожидается гроза, град и шквал, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

"Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, во второй половине дня с сохранением до конца суток 3 июня, ожидается гроза, град и шквал 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погодные условия, предупредили в ГСЧС, могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Холодный фронт вызовет грозы и град, но скоро летняя погода вернется - синоптик03.06.25, 11:38 • 2832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевПогода и окружающая среда
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