Киевлян предупредили о непогоде: ожидаются гроза, град и шквалы

В Киеве жителей предупредили об ухудшении погодных условий - ожидается гроза, град и шквал, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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"Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, во второй половине дня с сохранением до конца суток 3 июня, ожидается гроза, град и шквал 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погодные условия, предупредили в ГСЧС, могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Холодный фронт вызовет грозы и град, но скоро летняя погода вернется - синоптик