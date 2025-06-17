Киян попередили про можливі небезпечні знахідки з вибухівкою після масованої атаки рф на столицю
Київ • УНН
Після нічної атаки в Києві та його околицях існує загроза знаходження вибухонебезпечних предметів. У КМВА закликають не наближатися до них і негайно телефонувати 101 або 102 у разі виявлення.
Після нічної атаки у Києві та на околицях, на локаціях, які постраждали, і поблизу них можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети (ВНП). До них краще не наближатися і не торкатися руками. Як діяти у випадку виявлення підозрілих предметів, розповіли у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), передає УНН.
Деталі
Як уточнили у КМВА, це можуть бути уламки збитих ворожих ракет та дронів, залишки їхніх бойових частин, касетні елементи.
У жодному разі не торкайтеся їх та не рухайте підозрілі предмети. У разі виявлення – невідкладно телефонуйте 101 або 102. Позначте небезпечний об’єкт, попередьте осіб поруч та відійдіть на безпечну відстань. Дотримуйтесь правил безпеки, адже від цього залежить життя і здоров’я вас та оточуючих.
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