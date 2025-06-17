Киевлян предупредили о возможных опасных находках со взрывчаткой после массированной атаки рф на столицу

После ночной атаки в Киеве и окрестностях, на локациях, которые пострадали, и вблизи них могут находиться взрывоопасные предметы (ВНП). К ним лучше не приближаться и не прикасаться руками. Как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов, рассказали в Киевской городской военной администрации (КГВА), передает УНН.

Детали

Как уточнили в КГВА, это могут быть обломки сбитых вражеских ракет и дронов, остатки их боевых частей, кассетные элементы.

Ни в коем случае не прикасайтесь к ним и не двигайте подозрительные предметы. В случае обнаружения – безотлагательно звоните 101 или 102. Обозначьте опасный объект, предупредите находящихся рядом лиц и отойдите на безопасное расстояние. Соблюдайте правила безопасности, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас и окружающих. - говорится в сообщении.

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