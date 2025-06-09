Курс валют на 9 червня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,40 грн/дол., що на 7 копійок міцніше. В обмінниках долар торгується за 41,35-41,42 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4018 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,40 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,27 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,02 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-41,11 грн, євро за 47,82-47,12 грн, злотий за 11,50-10,70 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,42 грн, євро - за 47,45-47,64 грн, злотий за 11,04-11,15 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,44 грн/дол. та 47,18-47,20 грн/євро.
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Доповнення
Нацбанк повідомляв, що в Україні у квітні та травні тривало зростання споживчих цін. У травні інфляція досягла локального максимуму, який, імовірно, був дещо вищим, ніж очікувалося.