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Курс валют на 9 июня: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,40 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В обменниках доллар торгуется за 41,35-41,42 грн.

Курс валют на 9 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4018 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,40 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,27 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,11 грн, евро по 47,82-47,12 грн, злотый по 11,50-10,70 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,42 грн, евро - по 47,45-47,64 грн, злотый по 11,04-11,15 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,44 грн/долл. и 47,18-47,20 грн/евро.

        НБУ: международные резервы упали в мае на 4,6% - до $44,5 млрд06.06.25, 14:42 • 2122 просмотра

        Дополнение

        Нацбанк сообщал, что в Украине в апреле и мае продолжался рост потребительских цен. В мае инфляция достигла локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось. 

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
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