Курс валют на 9 июня: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,40 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В обменниках доллар торгуется за 41,35-41,42 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4018 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,40 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,27 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,11 грн, евро по 47,82-47,12 грн, злотый по 11,50-10,70 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,42 грн, евро - по 47,45-47,64 грн, злотый по 11,04-11,15 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,44 грн/долл. и 47,18-47,20 грн/евро.
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Дополнение
Нацбанк сообщал, что в Украине в апреле и мае продолжался рост потребительских цен. В мае инфляция достигла локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось.