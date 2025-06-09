Курс валют на 9 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4018 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,40 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,27 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,11 грн, евро по 47,82-47,12 грн, злотый по 11,50-10,70 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,42 грн, евро - по 47,45-47,64 грн, злотый по 11,04-11,15 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,44 грн/долл. и 47,18-47,20 грн/евро.

НБУ: международные резервы упали в мае на 4,6% - до $44,5 млрд

Дополнение

Нацбанк сообщал, что в Украине в апреле и мае продолжался рост потребительских цен. В мае инфляция достигла локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось.