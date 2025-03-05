Курс валют на 5 березня: гривня зміцнилася
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,57 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки. У банках та обмінниках долар і євро торгуються з незначною різницею курсів.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,57 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,57 гривень/долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,87 євро/долар.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 7 ранку ранку:
долар можна купити за 41,4 гривень, а продати за 41,95 гривень у банках;
євро можна купити за 43,4 гривень, а продати за 44 гривень у банках;
в обмінниках долар торгується за курсом 41,5 − 41,6 гривень, а євро - за 43,75 − 43,95 гривень;
на міжбанку курси становлять відповідно 41,41 - 41,46 гривень для долара та 43,59 − 43,62 гривень для євро.
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