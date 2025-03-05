Курс валют на 5 марта: гривна укрепилась
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,57 грн/дол., что укрепило гривну на 2 копейки. В банках и обменниках доллар и евро торгуются с незначительной разницей курсов.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,57 грн/дол., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,57 гривен/доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,87 евро/доллар.
Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 7 утра:
доллар можно купить за 41,4 гривен, а продать за 41,95 гривен в банках;
евро можно купить за 43,4 гривен, а продать за 44 гривен в банках;
в обменниках доллар торгуется за курсом 41,5 − 41,6 гривен, а евро - за 43,75 − 43,95 гривен;
на межбанке курсы составляют соответственно 41,41 - 41,46 гривен для доллара и 43,59 − 43,62 гривен для евро.
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